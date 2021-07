Após adiamentos, Arnold South America é confirmado: abril de 2022

Maior evento multiesportivo da América do Sul, reunindo em um mesmo lugar exposições, congressos e competições nos segmentos de nutrição esportiva, equipamentos, lutas, fitness e qualidade de vida, o Arnold South America finalmente tem uma nova data para acontecer. Após alguns adiamentos em virtude da pandemia de Covid-19, o evento foi confirmado para os dias 22, 23 e 24 de abril do ano que vem, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Em entrevista, Ana Paula Leal Graziano, CEO da Savaget Promoções e responsável pelo Arnold Sports Festival South America (ASFSA), comentou a respeito da retomada dos trabalhos e os problemas causados pela pandemia.

– Quando a pandemia chegou ao Brasil faltava um mês para o evento (abril de 2020) e, assim como nós, os expositores, atletas, palestrantes, congressistas, todos foram pegos de surpresa. A gente continuou trabalhando forte porque não imaginava que a pandemia iria se estender por tanto tempo, então adiamos para outubro de 2020 e seguimos trabalhando. Obviamente foi muito complicado, pois já tínhamos pago a vários fornecedores, e quando foi se aproximando de outubro, percebemos que não ia acontecer e fomos contornando todas as situações. Hoje, com a vacinação, a realidade é diferente, e acreditamos que em abril será possível realizar o festival, muito mais robusto e sólido, visto que as empresas e o setor clamam por um evento como o Arnold South America – explicou Ana.

Em 2019, na sua última edição, o ASFSA contou com 85 mil visitantes, 152 marcas expostas, quase nove mil lojistas credenciados e mais de R$ 150 milhões em negócios gerados. Com a pausa forçada no setor, Ana projetou a maior edição da história do evento no ano que vem.

– Nós estamos com sangue nos olhos, como diz a expressão. Não somente a minha equipe, mas com certeza os atletas também, presidentes das confederações que trabalhamos, palestrantes, congressistas, fornecedores, todos, então, a expectativa está grande em torno do evento e do que ele entrega. Vai ser o maior Arnold South America de todos os tempos.

Criado em 1989, da parceria entre Arnold Schwarzenegger e Jim Lorimer, como um evento de culturismo profissional, o Arnold Sports Festival tornou-se ao longo destes 31 anos um sucesso absoluto nos Estados Unidos e, desde 2011, vem expandindo fronteiras. Realizou com grande êxito a primeira edição fora dos EUA, na Espanha, e elegeu o Brasil em 2013 para sediar o festival da América Latina, ampliando ainda mais as oportunidades de negócios e a valorização do esporte.

– A filosofia do Arnold no mundo é muito mais do que só uma feira, é uma experiência entre vários setores com conexões. Hoje, no Brasil, o Arnold South America tem cerca de 40 competições, e na parte de luta, diria que quase todas as grandes modalidades estão representadas, não somente na competição em si, mas com equipamentos, serviços e informações – completou Ana, que ainda falou sobre o crescimento da área de suplementação, mesmo com a pandemia.

– Nunca houve tanta procura de suplementos na área de imunidade, estresse, parte de articulações, sono, como no período da pandemia. Então, acreditamos que, com a vacinação, isso perdurará e essa procura constante vai ficar ainda mais forte.

Expo Super Show no Rio

Antes do Arnold South America 2022, o Rio de Janeiro vai sediar, nos dias 26, 27 e 28 de novembro, no Centro de Convenções Sulamérica, a Expo Super Show, reunindo ExpoNutrition, Rio Sports Show e Musclecontest em um só grande evento.

– A Expo Super Show vem para resgatar o evento que o Rio de Janeiro deixou de ter desde que mudamos o Arnold e a Expo Nutrition para São Paulo. A idéia é retomar esses grandes eventos no Rio, trazer novamente a ExpoNutrition, que era muito bem aceita no mercado carioca, a Rio Sports Show e o Musclecontest, que vai ter um grande show. Então, sabemos que esse evento vai ser o mais importante do ano nas áreas de esporte, saúde, fitness e suplementação no Brasil – encerrou Ana.

