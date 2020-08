Após adiamento, Fluminense aprova por unanimidade orçamento de 2020 Conselho Deliberativo, enfim, se reuniu na noite desta quinta-feira; reunião seria no fim de março, mas acabou não acontecendo por conta da pandemia

Depois do adiamento causado pela pandemia do novo coronavírus, o Fluminense, enfim, votou o orçamento para 2020. Em reunião através do “Webinar”, uma ferramenta do Zoom, o Conselho Deliberativo do clube aprovou por unanimidade a proposta da gestão. Fora 62 votos a favor. A informação foi dada inicialmente pela “Rádio Globo”.

Mesmo com a pandemia, o Conselho votou a versão da peça elaborada antes da paralisação das atividades. No entanto, como já havia sido previsto antes, houve algumas ressalvas feitas por conta da queda de receitas nesse período da Covid-19.

Inicialmente o encontro presencial estava marcado para o dia 27 de março. Com a Covid-19, a votação acabou adiada indefinidamente. Antes desse encontro definitivo houve uma espécie de “reunião teste” para ensinar os conselheiros a utilizarem a plataforma.

De acordo com o Estatuto do Fluminense, a proposta de orçamento deveria ter sido apresentada ainda em dezembro. Porém, depois de um ano com eleições antecipadas e troca de presidência em junho, o novo Conselho Fiscal assumiu apenas em 15 de janeiro.

