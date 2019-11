Após acusar Neymar de estupro, Najila se envolve em outra polêmica com novo affair

Najila Trindade, que ficou conhecida por ter acusado Neymar de estupro, se envolveu em outra polêmica, dessa vez com um novo affair. De acordo com informações de Alessandro Lo-Bianco, do ‘A Tarde É Sua’, da RedeTV!, a modelo teria sido agredida e expulsa da casa deste novo rapaz.

A jornalista informa que após toda polêmica com Neymar, Najila foi morar em Ilhéus, na Bahia, onde conheceu esse homem, que é dono de uma rede de pousadas.

Ainda segundo Lo-Bianco, Najila teria feito um acordo para repassar ao novo affair o valor de R$ 100 mil dos R$ 1 milhão que ela acredita que irá ganhar em ação movida contra Neymar.

Os vizinhos contaram ter visto diversas brigas acaloradas do casal, principalmente relacionadas a dinheiro e despesas. Após ficarem incomodados, os vizinhos comunicaram a polícia no dia 28 de outubro.

Sônia Abrão, apresentadora do ‘A Tarde É Sua’, teve acesso a uma foto exclusiva que mostra Najila Trindade conversando com um policial, e ao lado de um dos vizinhos. Ela declara ter sido vítima de agressão. O rapaz, por sua vez, diz que queria a modelo fora de sua casa, mas só conseguiu com a ajuda da autoridade.

O ‘Tarde É Sua’ ainda diz que a polícia não teria aceitado a acusação de Najila e que só teria registrado a confusão em si. O advogado da modelo nega qualquer tipo de briga, mas confirma que ela deixou a casa do rapaz, por querer um apartamento próximo ao colégio do filho.