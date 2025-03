Após acusar Gayer de assassinato, Janones diz que deputado entrou no STF contra ele

O deputado federal André Janones (Avante-MG) afirmou nesta sexta-feira, 14, que o também deputado Gustavo Gayer (PL-GO) acionou o STF (Supremo Tribunal Federal) contra ele em razão de ter sido acusado de atropelar e matar uma pessoa sob o efeito de álcool.

“O assassino e bêbado drogado acabou de entrar com uma queixa crime contra mim por eu tê-lo chamado de assassino, bêbado e drogado. Engraçado que quando esses vermes valentões da internet encontram alguém que bate de frente com eles, logo esquecem o discurso de “liberdade de expressão”, escreveu Janones, em publicação no X (antigo Twitter).

Em publicações anteriores na mesma plataforma, o mineiro afirmou que Gayer matou duas pessoas e deixou uma tetraplégica em um atropelamento, em 2000, e foi preso duas vezes, em 2005 e 2015, por dirigir sem carteira de motorista e alcoolizado. O goiano nega as acusações.

Parlamentar verborrágico e ativo nas redes sociais, Janones mirou as críticas em Gayer na mesma semana em que o colega de Legislativo protagonizou uma crise com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Em suas redes sociais, o deputado do PL sugeriu que o político faz parte de um “trisal” com Gleisi Hoffmann (PT), ministra de Relações Institucionais, e o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), seu namorado. Após as declarações, Alcolumbre disse que representará contra Gayer no Conselho de Ética do Parlamento e o PT prometeu pedir a cassação de seu mandato.