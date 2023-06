Após acusações de censura na novela ‘Vai na Fé’, Globo decide exibir beijo lésbico

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/06/2023 - 14:20 Compartilhe

A novela “Vai na Fé”, da TV Globo, foi alvo de polêmicas por supostas censuras em beijos entre as personagens Clara e Helena. As atrizes Regiane Alves e Priscila Sztejnman chegaram a gravas cenas se beijando, mas não foram exibidas e cortadas pela emissora. Segundo uma publicação do Gshow, do resumo dos próximos capítulos, a Globo afirmou que vai ter beijo exibido na trama.

Clara está passando o maior perrengue após a separação com o marido, Theo (Emílio Dantas) e aceitou um emprego de modelo para conseguir dinheiro. Sendo assim, recebeu todo o apoio de sua namorada, que foi junto para a sessão de fotos. Ao ver a dificuldade de Clara, a personal treiner vai ajudá-la a se soltar mais e após o ensaio fotográfico, vai rolar um beijão entre as personagens e até declaração de amor.

“Nada que é fácil vale a pena. Te conquistar, por exemplo, foi bem difícil. E eu faria tudo de novo”, dirá Helena, animando Clara.

