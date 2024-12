Após acusação de racismo, Ana Paula Minerato reaparece nas redes sociais, diz estar ‘melhor’, mas apaga publicação

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/12/2024 - 10:02 Para compartilhar:

Ana Paula Minerato, de 33 anos, estava afastada das redes sociais desde que foi vazado um áudio gravado por ela com ofensas racistas.

No entanto, na manhã desta quarta-feira, 11, a modelo fez uma publicação nos Stories, do Instagram, dizendo que estava “melhor”.

A publicação da modelo foi uma selfie que ela fez no treino de jiu-jítsu. “1% melhor”, escreveu ela. No entanto, poucos minutos depois, Ana Paula apagou a postagem.

Relembre a acusação de racismo

No final do mês passado, vazou nas redes sociais um áudio em que Ana Paula Minerato proferia ofensas racistas contra a cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca.

Na gravação, a modelo fazia comentários pejorativos contra a artista porque o ex-namorado dela, o rapper KT Gomez, havia ficado com a artista.