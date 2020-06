Após acusação de estupro, Justin Bieber abre processo por difamação

Na última semana, o cantor Justin Bieber recebeu duas acusações de estupro e abuso sexual. Segundo o portal ‘TMZ’, o famoso teria entrado com um processo de US$ 20 milhões contra os dois usuários das redes sociais que postaram as acusações.

Para negar as alegações, o cantor fez uma série de posts em que apresentava fotos, prints e um recibo do hotel. No dia do suposto assédio sexual ele estava no evento MET Gala, em 2015. No outro, ele estava na companhia da namorada Selena Gomez e que nunca se hospedou no hotel citado.

De acordo com os documentos que o ‘TMZ’ teve acesso, Justin alega que as acusações são “factualmente impossíveis”. O cantor estaria pedindo US$ 20 milhões (R$ 107 milhões, aproximadamente) pelos danos, sendo US$ 10 milhões (cerca de R$ 53 milhões) para cada uma das histórias.

On march 10th selena left for work and I stayed at the Westin as the receipts clearly showed with my friends nick and john before I left town. Once again not at the four seasons. We booked it for a couple days to stay for the defjam show but I bailed on the 11th to head back home pic.twitter.com/Ku15SCYz91 — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

Furthermore I stayed with Selena and our friends at an airbnb on the 9th and on the 10th stayed at a Westin because our hotel reservation at LÀ Quinta and not the four seasons was messed up. Here are the receipts for the hotel on the 10th pic.twitter.com/hLNHnvJ6XS — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

