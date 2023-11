Após acusação de agressão, Ana Hickmann e marido apagam fotos nas redes sociais

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/11/2023 - 19:46 Para compartilhar:

A apresentadora Ana Hickmann excluiu todas as publicações em que o marido, Alexandre Correa, aparecia em seu perfil no Instagram. A ação foi feita após ela realizar boletim de ocorrência, alegando ter sido agredida por ele na mansão do casal, em Itu, no interior de São Paulo.

Ana e Alexandre estão juntos desde 1998, e a apresentadora sempre compartilha publicações ao lado dele.

Horas mais tarde, foi a vez de Alexandre Correa fazer o mesmo. O empresário apagou mais de 3 mil publicações de sua rede social.

A relação de Ana Hickmann e Alexandre Correu gerou um filho, Alexandre, de 10 anos, e que inclusive teria presenciado o desentendimento dos pais.

