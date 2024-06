Após acordo para cortes até setembro, Opep+ estende restrições até 2025

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/06/2024 - 14:17 Para compartilhar:

Depois de chegar a um acordo provisório que previa a extensão dos cortes vigentes na produção de petróleo até o mês de setembro, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) decidiu estender as restrições coletivas até 2025. O grupo já tem cortes de 3,66 milhões de barris por dia (bpd), mas os Emirados Árabes poderão aumentar sua produção de petróleo em 300 mil bpd de janeiro a setembro do próximo ano.

Alguns dos principais produtores da Opep+ também discutiram a extensão dos cortes voluntários até 2025, de cerca de 2,2 milhões de barris por dia, mas optou-se por divulgar separadamente qualquer ajuste adicional na produção para esses países.

Os cortes voluntários, que deveriam terminar no fim de 2024, incluem um corte de produção de um milhão de barris por dia do principal produtor, Arábia Saudita, implementado pela primeira vez em julho do ano passado. Fonte: Dow Jones Newswires