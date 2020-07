Após acordo, forças federais deixarão Portland nesta quinta

PORTLAND, 30 JUL (ANSA) – O governo de Donald Trump aceitou retirar as tropas federais de Portland após um acordo com a governadora de Oregon, Kate Brown, ter sido firmado na noite desta quarta-feira (29).

Com isso, os agentes deixarão a cidade gradualmente a partir desta quinta-feira (30).

No entanto, no mesmo dia do anúncio, a administração republicana anunciou o envio de novas tropas para Cleveland, Milwaukee e Detroit – todas governadas por democratas.

A chamada “Operação LeGend”, pela morte de um menino de quatro anos chamado LeGend Taliferro, foi iniciada por Trump para “proteger” as cidades de “crimes violentos” que estavam ocorrendo.

No entanto, a ação foi vista como mais uma forma de campanha eleitoral, já que os agentes foram enviados apenas para cidades onde os prefeitos são democratas e sem a solicitação formal por ajuda feita por eles. Eles inclusive enviaram uma carta para Washington questionando os motivos das ações.

Diversos manifestantes e entidades de direitos humanos flagraram cenas em que os agentes federais aparecem nas ruas sem identificação e arrastam pessoas que estão nos protestos em carros sem identificação. (ANSA).

Veja também