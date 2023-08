Após acordo, equipe de ‘Ferrari’ pode ir ao Festival de Veneza

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/08/2023 - 9:50 Compartilhe

ROMA, 11 AGO (ANSA) – A equipe do filme independente “Ferrari”, de Michael Mann, poderá viajar para a estreia mundial na 80ª edição do Festival Internacional de Veneza, apesar da greve de atores e roteiristas de Hollywood.

Isso porque o sindicato SAG-Aftra, que representa profissionais de mídia, firmou uma série de acordos provisórios com projetos independentes, para não prejudicar a divulgação de produções menores.

A decisão abre caminho para a presença dos protagonistas do longa, Adam Driver e Penélope Cruz, no evento que acontece entre 30 de agosto e 9 de setembro, no Palácio do Cinema, na ilha do Lido.

O elenco também conta com Shailene Woodley, Patrick Dempsey e o brasileiro Gabriel Leone.

No entanto, a equipe ainda não confirmou presença no evento onde o filme concorrerá à maior premiação, o Leão de Ouro.

Adam Driver interpreta o lendário piloto e produtor de automóveis Enzo Ferrari, e Penélope Cruz vive a mulher dele, Laura. Na história, o casal enfrenta o possível colapso do casamento após a perda de um filho.

Na beira da falência, Enzio arrisca tudo em uma última corrida, as Mil Milhas, em 1957, uma prova tão perigosa que foi cancelada a partir do ano seguinte.

Após a exibição em festivais, o público poderá conferir o filme a partir do Natal nas salas de cinema americanas. (ANSA).

