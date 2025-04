Após acordo com Hugo Motta, Glauber Braga deve encerrar greve de fome

O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) deve encerrar a greve de fome após um acordo com o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB). O fim da greve deve ser anunciado nas próximas horas.

Braga está em greve de fome desde a semana passada, quando o Conselho de Ética aprovou seu pedido de cassação por quebra de decoro parlamentar. O carioca é acusado de agredir e expulsar um militante do Movimento Brasil Livre (MBL) da Câmara dos Deputados em abril de 2024.

As negociações para o fim da greve de fome foram costuradas por Motta junto a esposa de Glauber, a deputada federal Samia Bonfim (PSOL-SP), e o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (PT-RJ). No acordo, o presidente da Câmara garantiu que o processo ficará na geladeira por 60 dias quando chegar ao plenário.

Em uma publicação no X, Motta confirmou que vai segurar a pauta para dar direito de defesa ao parlamentar.

“Garanto que, após a deliberação da CCJ, qualquer que seja ela, não submeteremos o caso do deputado ao plenário da Câmara antes de 60 dias para que ele possa exercer a defesa do seu mandato parlamentar”, disse Motta.

