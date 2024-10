Após acidente doméstico, Boulos não garante agenda com Lula na véspera da eleição

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 21/10/2024 - 12:43 Para compartilhar:

O candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), não garantiu uma agenda com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no próximo sábado, 26, véspera das eleições municipais, após o acidente doméstico sofrido pelo petista no fim de semana. A declaração foi dada nesta segunda-feira, 21, aos jornalistas.

Lula sofreu uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada no sábado, 19. Ele havia retornado a Brasília após o cancelamento das agendas que tinha com o próprio Boulos.

O petista chegou a ser atendido no hospital Sírio-Libanês, em Brasília, e precisou levar seis pontos na cabeça. Ele cancelou as agendas que tinha no BRICS e deve focar em compromissos virtuais e reuniões no Alvorada.

O presidente da República havia confirmado uma caminhada com Boulos no próximo sábado, mas o acidente gerou incertezas sobre sua presença na agenda. Boulos afirmou que a participação de Lula dependerá de sua recuperação e que deve retomar as conversas com ele no fim da semana.

“Vocês viram que o presidente Lula sofreu um acidente doméstico e cancelou sua agenda no BRICS. Logicamente, vai depender de como o presidente Lula se recuperar do acidente. Vamos conversar com ele mais adiante”, disse.

A maior participação de Lula na campanha de Boulos era uma das principais demandas de interlocutores do deputado. No primeiro turno, o petista pouco apareceu e, na avaliação de aliados, a ausência de sua imagem atrasou parte da estratégia de campanha.

Para impulsionar a candidatura de Boulos, Lula havia confirmado agendas nas duas últimas semanas de campanha. No sábado, 19, estavam previstas duas caminhadas pelas zonas Sul e Leste da cidade, ambas canceladas devido às chuvas que atingiram a capital paulista no fim de semana.

Caso Lula não participe da agenda desta semana, ele frustrará alguns interlocutores de Boulos, que contavam com pelo menos uma aparição do petista para tentar alavancar a campanha.

Mesmo com a possibilidade de cancelamento da presença de Lula, Boulos não deve ficar desamparado pelo governo federal. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que participou ativamente da campanha de Tabata Amaral (PSB), confirmou uma plenária para oficializar o apoio ao psolista. O evento será nesta terça-feira, 22.

Outro que deve participar das agendas é o ministro do Empreendedorismo, Márcio França. Tabata e outros correligionários do PSB se recusaram a subir no palanque de Guilherme Boulos, mas declararam apoio ao deputado no segundo turno.