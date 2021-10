Após acidente, Daniel Sabbá está sem movimentos nas pernas e braços, diz filho

O surfista, ator e apresentador Daniel Dutra Sabbá, de 66 anos, teve uma lesão na medula óssea e está sem os movimentos das pernas e dos braços, de acordo com seu filho, João Paulo Sabbá, de 32 anos. As informações são do jornal Extra.

Sabbá sofreu um grave acidente no último domingo (17) ao atingir um carro enquanto pilotava uma moto entre os bairros do Leblon e São Conrado, na zona sul do Rio. Ele passou por um cirurgia na coluna nesta quarta (20), com o médico Paulo Niemeyer.

“A vida é muito frágil, basta um momento para tudo virar nada. Eu também faço esporte radical, mas sempre critiquei meu pai por andar de moto. Sabemos que, com fisioterapia, ele tem chance de voltar a andar. Nossa família é bem religiosa e tem bastante fé de que isso é possível. Só pedimos agora que todos mandem energias positivas para a recuperação dele”, disse o filho de Sabbá.

Sabbá pilotava uma moto Ducati/959 quando atingiu um carro Mitsubishi Lancer, de transporte por aplicativo, e ficou com o corpo preso no veículo.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros da Gávea e levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, e depois encaminhado para a Clínica São Vicente.

Em depoimento à 15ª DP (Gávea), o motorista da Mitsubishi disse que a moto do surfista o acertou em uma curva da avenida Niemeyer, na qual ela estava na contra mão.

Saiba mais