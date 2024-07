Após acidente Chile, Rico Melquiades se nega receber atendimento ao descobrir valor da consulta

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/07/2024 - 21:57 Para compartilhar:

Rico Melquiades, 31 anos, está curtindo uns dias de passeio no Chile, para onde viajou a trabalho. Ele aproveitou para passar alguns dias em uma estação de esqui, mas o dia nesta segunda-feira, 22, não acabou nada bem para ele.

A situação seria trágica se não fosse cômica. Ou melhor, polêmica. O influenciador acabou se acidentando e precisou de atendimento médico, mas desistiu de receber cuidados profissionais ao descobrir o valor da consulta.

“Deslizei no gelo e caí por cima do dedo machucado. Estou indo para enfermaria daqui. Estou esperando o socorro vir me pegar”, disse ele através dos Stories de seu Instagram.

O campeão de “A Fazenda 13” (2021, Record TV) contou que ficou surpreso quando a enfermeira disse o preço da consulta.

“Ela me cobrou 100 dólares. Desisti na hora”, escreveu ele. O valor equivale a mais de R$ 500 reais.

Rico destacou que teria de pagar por qualquer outro material que fosse usado para cuidar do machucado.