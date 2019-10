Rio – Os irmãos Ana Paula Cavalheiro e Douglas Cavalheiro vão poder assistir ao duelo entre Flamengo e Grêmio pela semifinal da Libertadores. Após acharem e devolverem o ingresso perdido de Lucas Figueiredo , eles ganharam do perfil oficial da Copa do Brasil no Twitter dois ingressos para a partida que acontece no Maracanã.

Oi, @paulinha2K19, que atitude maravilhosa! Só quem é torcedor de verdade entende essa paixão louca. E eu, mais do que ninguém, conheço o jeito mais brasileiro de torcer. Por isso, vou te dar um par de ingressos para assistir a esse jogaço do seu time do coração! https://t.co/cHkUEd5Cco — Copa Continental do Brasil (@CopadoBrasil) 16 de outubro de 2019

Flamengo e Grêmio se enfrentam no próximo dia 23. A equipe carioca joga por um empate sem gols para voltar à decisão da Libertadores, após 38 anos.