Após abandonar entrevista, Bale afirma: ‘Adoro jogar pelo meu país’ Atacante galês do Real Madrid afirmou que jogará pela seleção até se aposentar do futebol

Mais calmo, o atacante Gareth Bale voltou a falar sobre o futuro na seleção de País de Gales neste domingo. No último sábado, ao ser questionado sobre o assunto, o atleta abandonou a coletiva de imprensa. A equipe galesa foi eliminada pela Dinamarca em goleada por 4 a 0 nas oitavas de final da Eurocopa.

“Quero continuar jogando. As pessoas fazem perguntas estúpidas o tempo todo… Adoro jogar pelo País de Gales. Jogarei pelo meu país até o dia em que pare de jogar futebol”, disse o atacante à emissora ‘S4C’. No torneio, o atacante do Real Madrid, não marcou gols, perdeu um pênalti e deu duas assistências.

Bale agora retorna ao Real Madrid após empréstimo no Tottenham na última temporada. De acordo com o jornal ‘AS’, o jogador deve ser titular com Carlo Ancelotti no clube espanhol ao lado de Hazard e Benzema. Nas últimas temporadas, não teve bons desempenhos na equipe sob comando do francês Zinedine Zidane.

