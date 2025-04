Após a morte do papa, cardeais entram em conclave para eleger seu sucessor

O que acontece quando morre o papa? Primeiro, o camerlengo, que é um cardeal responsável pela administração dos bens do Vaticano, chama seu nome três vezes. Se não houver resposta, a morte do papa é oficialmente anunciada ao público. É curioso que o Vaticano proíbe que seja realizada uma autópsia.

A residência pessoal do papa é então trancada e lacrada para que ninguém possa entrar. Simbolizando o fim do mandato, o anel papal e seu selo de chumbo são destruídos. O funeral do papa deve acontecer entre 4 e 6 dias depois de sua morte. E o velório deve durar 9 dias.

Em seguida, cardeais de todo o mundo se isolam em um processo centenário para escolher o novo papa. É o chamado conclave, termo que vem do latim e significa “com chave”.

E como ele funciona? Atualmente, 138 cardeais com menos de 80 anos estão aptos a participar da eleição, incluindo sete brasileiros. O local das discussões é a Capela Sistina. E qualquer contato com o exterior é proibido, incluindo o uso de celulares.

Esse processo pode levar dias, semanas e até meses. O conclave mais longo durou 34 meses, no século 13. Quando o papa Francisco foi escolhido em 2013, ele durou apenas um dia.

Os cardeais votam secretamente em um deles, até chegarem a um nome que tenha maioria de dois terços. Toda vez que essa maioria não é atingida, as cédulas são queimadas e uma fumaça preta é liberada. Mas, quando virmos fumaça branca, significará que um novo papa foi eleito.