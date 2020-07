Após a estreia pelo Sport, zagueiro projeta retorno da Copa do Nordeste Emprestado pelo Atlético-MG, Iago Maidana fez sua primeira partida pelo time de Recife no último domingo e deu assistência para gol. Agora o foco é no torneio interestadual

Os últimos dias foram especiais para Iago Maidana. Emprestado pelo Atlético-MG em março, o zagueiro foi relacionado para um jogo do Sport na Copa do Nordeste (15/3, em derrota por 2 a 1 para o Ceará) e depois viu o futebol parar por conta da pandemia. Na última sexta-feira, foi apresentado pelo novo clube e, no domingo, atuou os 90 minutos na derrota por 2 a 1 para o Santa Cruz, pelo Campeonato Pernambucano, foi dele a assistência para o gol de seu time.

Apesar da eliminação no estadual, Maidana faz questão de valorizar a boa partida do time e sua retomada no futebol. Além disso, já projeta a próxima partida, nesta quarta-feira, às 20h, diante do Confiança, pela Copa do Nordeste:

– Fiquei muito feliz de o futebol ter voltado e de voltar a atuar, ainda mais em um clássico. Foi muito disputado, creio que nossa equipe fez por merecer vencer, mas nem sempre as coisas acontecem como o esperado. Fomos bem, com mais finalizações, mas infelizmente não deu certo. Feliz pelo empenho de todos, mas deixamos para a última hora para resolver a classificação e atrapalhou muito. Pude ajudar com assistência e foi muito bom para as próximas competições que teremos pela frente.

– Agora, temos a Copa do Nordeste e mais uma decisão. Sabemos que precisamos vencer para continuar vivos, é virar a chave e mostrar para o nosso torcedor que somos capazes. Mudar o foco, uma grande competição e em breve já teremos o Campeonato Brasileiro. É procurar ver o que erramos e melhorar, já que coletivamente estamos no caminho certo. É erguer a cabeça para buscarmos o resultado positivo – finalizou o camisa 6.

Para avançar às quartas de final da Copa do Nordeste, o Sport precisa vencer sua partida e superar o ABC, equipe com o mesmo número de pontos no Grupo A, mas à frente pelo saldo de gols. No Campeonato Pernambucano, a equipe vai disputar o quadrangular contra o rebaixamento.

