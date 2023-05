Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 01/05/2023 - 22:35 Compartilhe

O Vasco perdeu a primeira partida no Campeonato Brasileiro. No reencontro de São Januário com a Série A, o Bahia foi quem fez a festa. No entanto, não há espaço para lamentações. Segundo o goleiro Léo Jardim, o time precisa corrigir os erros e reforçar os acertos já pensando no clássico contra o Fluminense.







– Não tem muito o que lamentar, é ver o que dizemos de errado e o que podemos melhorar, porque sábado a gente tem mais um jogo difícil – considerou Léo Jardim. E completou analisando a partida:

– No primeiro tempo conseguimos impor bem mais o nosso jogo e tivemos oportunidades. Infelizmente, não fizemos o gol. No contra-ataque deles acabaram fazendo o gol no final do primeiro tempo. No segundo tempo eles vieram muito mais fechados e atrás. Nos obrigaram a fazer cruzamentos um pouco mais de longe. A gente não conseguiu fazer as infiltrações. Infelizmente, não conseguimos o resultado.

Com a derrota, o Vasco estacionou na nona posição da tabela do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, o Cruz-Maltino faz o primeiro clássico na competição. O adversário é o Fluminense. A partida será no sábado, às 21h, no Maracanã.

E MAIS:

E MAIS:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias