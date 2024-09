Após a agressão, Marçal faz exames e é medicado em hospital

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/09/2024 - 3:02 Para compartilhar:

Após ser agredido por José Luiz Datena (PSDB) no debate da TV Cultura , na noite deste domingo (15), Pablo Marçal (PRTB), candidato à Prefeitura de São Paulo, recebeu atendimento médico no Hospital Sírio Libanês.

O coach usou o episódio da agressão para se comparar a Trump e Bolsonaro, pelos episódios em que os políticos sofreram atentados. Marçal também postou uma foto nas redes sociais durante o atendimento. As agendas do candidato segundo, que incluíam uma participação nestas sabatinas e uma caminhada na rua Santa Ifigênia, foram canceladas.

De acordo com O Globo, integrantes das campanhas presentes no estúdio no momento da confusão disseram que Marçal chegou a voltar para o púlpito para continuar no debate após a agressão. Em seguida, um dos assessores de Marçal se aproimou do candidato, disse algo e ambos decidiram deixar o local.

No retorno após a confusão, o mediador do debate, Leão Serva, disse que Datena foi expulso e que Marçal seria penalizado, porém ele pediu para deixar o debate porque não estava se sentindo bem após a agressão.

No Sírio Libanês, o advogado de Marçal, Tassio Renam, afirmou que o candidato está com “muita dor na região da costela” e na mão que teria usado para se defender da agressão. Disse ainda que será registrado boletim de ocorrência e pedido de exame de corpo de delito, além de prometer que tomará “todas as exceções” para punir Datena.