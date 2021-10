Após 8 meses, técnico Hernán Crespo não comanda mais o São Paulo

O São Paulo anunciou na tarde desta quarta-feira (13) que o técnico argentino Hernán Crespo , de 46 anos, não comanda mais o futebol tricolor. A decisão foi tomada em comum acordo, após reunião entre a diretoria e o treinador. O time ocupa a 13ª posição na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro, após quatro empates consecutivos nas últimas rodadas.

NOTA OFICIAL

Em comum acordo, Hernán Crespo deixa o comando do São Paulo Saiba mais: https://t.co/71yAC7aHHI#VamosSãoPaulo pic.twitter.com/TY42JO0v22 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 13, 2021

Contratado pelo Tricolor em fevereiro, Crespo teve aproveitamento de 57,23%. Em 53 partidas, foram 24 vitórias, 19 empates e dez derrotas. A principal conquista no período foi o título do Paulistão de 2021, após um jejum de quase nove anos no futebol profissional. Sob comando do argentino, o São Paulo foi eliminado nas quartas de final de duas competições: da Libertadores ao perder para o rival Palmeiras (4 a 1 no placar agregado) e da Copa do Brasil ao ser derrotado pelo Fortalezada (5 a 3, também no agregado).

Além de Crespo, também deixam o São Paulo o auxiliar técnico Juan Branda, os preparadores físico Alejandro Kohan e Gustavo Sato, o preparador de goleiros Gustavo Nepote e o analista de desempenho Tobías Kohan.

