Após 8 anos, fãs italianos reencontram Madonna

ASSAGO, 23 NOV (ANSA) – O público de Madonna teve oito anos para se preparar para revê-la ao vivo. Nesta quinta-feira (23) e no sábado (25), a Rainha do Pop, sobe ao palco no Forum di Assago com seu Celebration Tour.

É a primeira turnê da artista sem um novo álbum, pensada para celebrar 40 anos de carreira.

Os looks escolhidos por seus fãs para a apresentação são uma homenagem à sua inigualável influência na história da moda.

Perucas loiras, luvas de renda estilo “Like a Virgin” e camisetas recuperadas dos anos 80 saíram do guarda-roupa.

Entre os mais de 11 mil presentes, estão Giorgio Armani, Donatella Versace, Angelina Mango, Marco Mengoni e Elodie.

Tanto Giorgio Armani quanto Donatella Versace vestiram Madonna em várias ocasiões.

Com a maison da Medusa, há uma conexão especial, tanto que a estrela pop foi porta-voz da marca e, também nesta turnê que começou em outubro passado em Londres, usou criações da marca fundada por Gianni Versace.

A expectativa é de que a estrela também traga a Celebration para o Brasil, possivelmente na próxima edição do Rock in Rio.

