Após 8 anos, Banda Restart volta aos palcos para turnê de despedida

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/08/2023 - 6:33 Compartilhe

Quem foi criança ou adolescente entre os anos de 2008 e 2015 com certeza se lembra da febre da Banda Restart, com suas letras alegres e calças coloridas. Para os fãs de Pe Lu, Pe Lanza, Thominhas e Koba, boas notícias: os artistas voltam a se reunir em breve para a turnê de despedida “Pra Você Lembrar”, trazendo a última oportunidade de ouvir, ao vivo, sucessos como “Recomeçar” e “Levo Comigo”.

De acordo com a “Folha de S.Paulo”, de onde são as informações, a banda inicia as apresentações no dia 7 de outubro no Espaço Unimed, em São Paulo. A turnê passará, ainda, por Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Belo Horizonte, Distrito Federal, Salvador e Recife. Essas serão as primeiras apresentações do quarteto desde 2015.

Enquanto a definição dos próximos locais e datas ainda está pendente, os ingressos para o show em São Paulo começam a ser vendidos na próxima sexta-feira, 4, no site da empresa Ticket360. Os valores ainda não foram divulgados.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias