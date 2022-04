Após 700 injeções para segurar gestação, ex-Mulher Pera dá à luz

Suélem Cury, a ex-Mulher Pera, teve que tomar mais de 700 injeções de anticoagulante por conta do diagnóstio que teve de trombofilia bem no início da gravidez de seu primeiro filho, Jamilzinho Cury. Há cerca de seis dias, o bebê veio ao mundo, e agora ela e o filho já estão em casa.





“Hoje eu conheço o amor mais puro e verdadeiro que existe. Está sendo tudo tão perfeito… Melhor do que eu sonhava. Ser mãe é ser uma super-heroína sem poderes mágicos, descobrindo uma força que até então desconhecida dentro de você. Obrigada Deus pelo nosso arco-íris”, escreveu Suélem nas redes sociais, anunciando a chegada do primeiro filho com o empresário Jamil Cury.