Após 5 jogos, Carille detecta problemas no elenco do Santos e sonha com reforços

Após cinco partidas disputadas no Campeonato Paulista, o técnico Fábio Carille percebeu que será complicado encarar o recheado calendário com o atual grupo do Santos. O treinador espera que reforços sejam trazidos o quanto antes para a Vila Belmiro.

“Todos sabem da necessidade de encorpar elenco. Temos que definir os problemas com o elenco que temos. Se o Santos trouxer outras peças, será importante em um ano difícil”, disse o treinador, que poderá contar com a chegada do lateral-direito Auro, contratado junto ao Toronto FC, do Canadá.

O lateral, de 26 anos, que vai vir por empréstimo até o final do ano, vai disputar uma vaga na equipe principal com o atual titular Madson.

Além de Auro, a diretoria santista contratou apenas três jogadores para a temporada. São eles: o zagueiro Eduardo Bauermann, do meio-campista Bruno Oliveira e do meia-atacante Ricardo Goulart.

