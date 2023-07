Edda Ribeiroi Edda Ribeiro https://istoe.com.br/autor/edda-ribeiro/ 02/07/2023 - 16:55 Compartilhe

O ex-deputado federal Jean Wyllys está de volta ao Brasil, após quatro anos morando em Barcelona. Neste domingo, 2, ele participou de ato com lideranças do Partido dos Trabalhadores, com a presidenta nacional Gleise Hoffmann, e Lindbergh Farias no palanque, no Eixão, na Asa Norte, em Brasília.

“Cores vivas: o meu Brasil não é só verde-anil e amarelo! Já em Brasília, no palácio onde despacha meu presidente @lulaoficial”, escreveu Jean no Instagram na última-feira, 30. O ex-deputado é também um dos maiores opositores de Jair Bolsonaro, inelegível até 2030, e saiu do país em 2019, após o ex-presidente assumir a presidência da República.

“Retornar hoje aqui e ser abraçado pelas pessoas me deixa feliz, estava desacostumado com o carinho. Estou retomando uma vida que me foi tirada e que foi interrompida”, disse Jean. Ele compartilhou postagens no Instagram recebendo o carinho de eleitores e apoiadores. Gleise também reforçou apoio a Jean e endossou discurso contra Bolsonaro. “Hoje tivemos a alegria de receber Jean Wyllys no Brasil, em Brasília! Uma grande festa mas com o compromisso de luta continuada contra a extrema direita. Temos de consolidar nossa democracia. Nunca mais Bolsonaro!”, escreveu nas redes sociais.

