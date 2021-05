Após 31 anos, Itália vence Eurovision com Maneskin

ROMA, 23 MAI (ANSA) – Após se sagrarem os campeões do Festival de Sanremo, o grupo italiano Maneskin conquistou a competição Eurovision na noite deste sábado (22). A canção “Buoni i zitti” deu, assim, o título à Itália após 31 anos de disputas.

A vitória veio com o voto popular, após o júri colocar a banda italiana na quarta colocação. Já a segunda posição ficou com a França e a terceira com a Suíça.

“O rock’n’roll nunca morre, essa noite nós fizemos história.

Amamos vocês”, postou o grupo em seu Twitter após a conquista.

A Itália venceu o Eurovision apenas três vezes: a primeira foi em 1964, com Gigliola Cinquetti, e em 1990 com Toto Cotugno.

Agora, o Maneskin voltou a por o país no topo da disputa europeia.

Polêmica com drogas – Após a vitória, alguns perfis nas redes sociais começaram a acusar o vocalista Damiano de ter usado cocaína durante o evento – o que causaria a desclassificação da banda. Em uma imagem, é possível ver o música abaixando a cabeça sobre a mesa em um determinado momento do evento.

Na coletiva de imprensa, Damiano se mostrou surpreso com a acusação e disse que não usa drogadas. “Não me diga um negócio desses, eu não uso cocaína”, afirmou aos jornalistas.

Depois, em uma postagem no Instagram, o grupo voltou a se manifestar sobre o assunto.

“Nós estamos realmente chocados sobre algumas pessoas dizendo que Damiano usou drogas. Nós somos realmente contra as drogas e nunca usamos cocaína. Nós estamos prontos para ser testados, não temos nada a esconder. Nós estamos aqui para tocar nossa música e estamos muito felizes sobre nossa vitória no Eurovision e queremos agradecer a todos por nos darem apoio”, escreveram.

(ANSA).

Veja também