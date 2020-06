Após 30 anos, Liverpool é campeão inglês (2)

SÃO PAULO, 25 JUN (ANSA) – Após 30 anos, o Liverpool se sagrou campeão inglês nesta quinta-feira (25). O título veio após a derrota do Manchester City, fora de casa, para o Chelsea por 2 a 1.

Na quarta-feira (24), o Liverpool tinha derrotado o Crystal Palace por 4 a 0, chegado aos 86 pontos, e praticamente garantido o seu 19º título na competição, já que só precisaria de mais uma vitória para a conquista. Por sua vez, os comandados de Pep Guardiola pararam nos 63 pontos.

Com uma campanha invejável, o time de Jurgen Klopp conquistou 28 vitórias, teve dois empates e apenas uma derrota durante todo o campeonato. Por ironia do destino, a próxima partida do Liverpool, no dia 2 de julho, será justamente contra o Manchester City, em Manchester. (ANSA)

Veja também