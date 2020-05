Após 3 meses, Sicília zera contágios por novo coronavírus

PALERMO, 23 MAI (ANSA) – A Sicília, no sul da Itália, não registrou neste sábado (23) nenhum contágio pelo novo coronavírus, algo inédito desde o primeiro caso confirmado na região, no fim de fevereiro.

De 2,5 mil exames realizados em 24 horas, todos deram resultado negativo. As autoridades sanitárias sicilianas já realizaram 131,9 mil testes para o Sars-CoV-2, com 3.421 casos positivos e 269 mortes.

A Itália inteira contabiliza 229.327 contágios e 32.735 óbitos.

No balanço deste sábado, outras três das 20 regiões do país não tiveram nenhum novo caso: Calábria e Sardenha, no sul, e Vale de Aosta, no extremo-norte. (ANSA)