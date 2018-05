Após 3 meses de impasse, Itália anuncia formação de governo

ROMA, 31 MAI (ANSA) – Quase três meses após as eleições e várias reviravoltas nas negociações políticas, a Itália finalmente anunciou a formação de um novo governo, que fará seu juramento amanhã (1), às 16h locais (11h de Brasília).

Os líderes dos partidos Liga Norte e Movimento 5 Estrelas (M5S), Matteo Salvini e Luigi di Maio, oficializaram hoje (31) um novo governo com o jurista Giuseppe Conte como primeiro-ministro. O economista Carlo Cottarelli, que tinha sido indicado no último domingo (27) para tentar formar um governo técnico interino, renunciou nesta quinta-feira ao cargo para abrir espaço ao gabinete de Salvini e Di Maio. “Não resulta mais necessário formar um governo técnico e eu devolvi ao presidente da República, Sergio Mattarella, o encargo que me foi dado”, disse Cottarelli. “A formação de um governo político é a melhor solução para o país”, ressaltou, em uma coletiva de imprensa. Histórico – O partido antissistema Movimento 5 Estrelas (M5S) e o partido nacionalista Liga Norte, que lidera uma coalizão de centro-direita – foram os vitoriosos das eleições legislativas de março na Itália.

Desde então, tentavam negociar, paralelamente, a formação de um governo. Sem sucesso, o M5S e a Liga, liderados por Luigi di Maio e Matteo Salvini, respectivamente, deixaram as divergências políticas e ideológicas de lado e se uniram para criar um gabinete, assinando um “acordo” com as diretrizes a serem seguidas. O M5S e a Liga indicaram como primeiro-ministro o jurista Giuseppe Conte, que apresentou no último domingo uma lista de nomes para formar o governo ao presidente Mattarella. No entanto, Mattarella se opôs à nomeação do economista Paolo Savona ao Ministério da Economia, já que o especialista é conhecido por posições críticas à União Europeia (UE) e por defender a saída da Itália do euro. Com a rejeição, o governo montado por Conte a mando do M5S e da Liga Norte ruiu há cinco dias. Mattarella, então, indicou o também economista Carlo Cottarelli para premier encarregado de formar um governo técnico ou convocar novas eleições, o que irritou os partidos italianos.

Nas últimas horas, o M5S e a Liga disseram que estavam próximos de montar outro gabinete e resolver a questão. Diante dessa perspectiva, Cottarelli renunciou ao cargo na tarde desta quinta-feira e Conte voltou como premier encarregado. “Empenho, coerência, ouvido, trabalho, paciência, bom senso, cabeça e coração pelo bem dos italianos. Talvez, finalmente, tenhamos conseguido, depois de tantos obstáculos, ataques, ameaças e mentiras. Obrigado pela confiança, amigos, adoro vocês e fiquem sabendo que precisarei de vocês”, escreveu Salvini. Oposição – Se antes o Força Italia (FI) do ex-premier Silvio Berlusconi integrava o governo de M5S e Liga Norte, agora a legenda passou para a oposição.

“O Força Itália estará na oposição a este governo, perigosamente de origens grillinas (em referência ao ex-comediante Beppe Grillo). E vamos pressionar os amigos da Liga Norte para que, ao centro do governo, esteja o programa apresentado pela nossa coalizão aos italianos nas eleições de 4 de março”, disse a líder do partido na Câmara dos Deputados, Maristella Gelmini.

