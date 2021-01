Após 3 anos de casamento, piloto Xande Negão e Marina Ruy Barbosa se separam Atriz e esportista teriam se distanciado: 'Vivendo realidades muito distintas'

O ex-piloto da Medley na Stock Car e empresário Alexandre Negão, o Xande, está se separando da atriz da Globo Marina Ruy Barbosa. Aos 35 anos, o esportista e a celebridade, de 25 anos, passaram cerca de três anos juntos, porém, atualmente, a dupla assume estar vivendo dias “distintos”.



– O trabalho e a distância física foram fatores decisivos para chegarem a essa situação. Os dois estavam vivendo realidades muito distintas e vinham há meses tentando achar uma solução para resolver essa questão. A decisão ainda é muito recente e, por eles, nada disso seria divulgado neste momento. Mas, em respeito ao público e à imprensa — que sempre acompanhou a vida do casal com carinho e apoio —, resolveram anunciar que estão separados – comunicaram eles em um comunicado.

Mariana e o piloto, conhecido pela numeração 99, se casaram em 2016 em uma sequências de festas luxuosas, sendo uma delas uma cerimônia budista na Tailândia. Xandinho é filho do empresário Alexandre Negão, de mesmo nome, mais conhecido como Xandy – antigo dono da Medley na Stock Car.

Embora o casal reconheça que a decisão foi tomada para indicar ao público que eles não estão juntos, o comunicado reconhece que ainda é cedo para saber o que acontecerá no futuro.

