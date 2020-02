Após 27 anos de casamento, apresentador revela ser homossexual

Phillip Schofield, apresentador britânico dos programas ‘Dancing On Ice’ e ‘This Morning’, do canal ITV, usou as redes sociais, mais precisamente os Stories, do Instagram, para revelar que é homossexual. Schofield está com 57 anos e é casado há 27 com Stephanie Lowe. A relação entre eles rendeu duas filhas, Ruby e Molly. “Com a força e o apoio da minha esposa e de minhas filhas, cheguei à conclusão de que sou gay”, começou Schofield em seu longo texto.

“Isso é algo que causou muitas conversas dolorosas em casa. Sou casado com Steph há 27 anos, e nós temos duas filhas, Molly e Ruby. Minha família me mantém muito próximo: eles têm tentado me animar, me encher de amor, apesar de toda essa nossa confusão”, continuou.

“Meus conflitos internos contrastam com o mundo lá fora que mudou para muito melhor. Hoje, com razão, ser gay é uma razão para comemorar e ter orgulho. Sim, estou sentindo dor e confusão, mas isso vem da dor que estou causando à minha família”, seguiu. “Ela tem sido incrível. Eu a amo muito. Por favor, sejam gentis. Principalmente com minha família”, completou.