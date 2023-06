Após 24 anos de união, Didi Wagner anuncia fim do casamento com Fred

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/06/2023 - 13:43 Compartilhe

Didi Wagner, 47 anos, anunciou o fim de seu casamento, após 24 anos, com o empresário Fred Wagner.

No último sábado (17), a apresentadora usou os Stories do seu Instagram para publicar um comunicado aos seguidores, mas sem entrar em detalhes sobre o fim da relação.

Didi destacou que a prioridade dos dois são as três filhas do agora ex-casal. Ela aproveitou, também, para pedir a todos empatia neste momento.

“A todos que me acompanham por aqui, gostaria de compartilhar que, depois de 24 anos de união, chegou ao fim meu casamento com o Fred. Nossa prioridade máxima são nossas três filhas, que sempre receberão todo o nosso amor e suporte. Conto com a empatia de todos neste momento”, diz o comunicado.

Confira a publicação de Didi Wagner no Instagram:

