Após 20 anos, São Paulo volta a receber confronto da Billie Jean King Cup de tênis

A Confederação Brasileira de Tênis (CBT) anunciou, nesta quinta-feira, a cidade de São Paulo como sede do duelo entre o Time Brasil BRB e a Alemanha pelos qualifiers da Billie Jean King Cup nos dias 12 e 13 de abril, no Ginásio do Ibirapuera.

A capital paulista volta a receber um confronto da BJKC após 20 anos. A última vez que São Paulo sediou uma etapa da competição mundial foi em 2004, quando Brasil e Croácia se enfrentaram pelos playoffs do Grupo Mundial, no Clube Paineiras do Morumby.

“Trabalhar para o retorno a São Paulo da Billie Jean King Cup, competição histórica do tênis feminino, é uma importante ação para a nossa gestão, que é plural no incentivo para a prática de todos os esportes. Já temos uma parceria de sucesso com o Rede Tênis Brasil para a massificação do tênis, em um projeto de iniciação que beneficia crianças de baixa renda em nossos Centros Esportivos”, diz o secretário municipal de Esportes e Lazer, Felipe Becari.

Rafael Westrupp, presidente da CBT, ressalta que jogar em São Paulo já era um pedido da equipe brasileira. Ele não escondeu a satisfação quando viu a capital paulista ser definida para enfrentar a Alemanha.

“Estamos muito felizes em estabelecer uma parceria com a Nsports e a Prefeitura de São Paulo, que viabiliza a realização deste grande evento, na maior cidade do país. Conseguiremos atender, mais uma vez, aos anseios do Time Brasil BRB e também do público do tênis que já vinha pedindo um grande evento em São Paulo”, afirmou o dirigente.

Para Westrupp, a escolha vai ajudar a dar um impulso na modalidade e vai ser uma excelente oportunidade para os amantes do tênis, que moram em São Paulo, terem a chance de assistir grandes jogos.

“Contribuiremos ainda com a massificação do tênis, por meio dos ingressos solidários, com preços realmente muito baixos. Estamos muito motivados para entregar as melhores condições a todos os envolvidos, ainda mais no ano do centenário da Federação Paulista de Tênis. Com certeza este é um grande presente”, afirma.

Os ingressos solidários já estão à venda com preço promocional e custam a partir de R$ 29 (mais taxas e 1kg de alimento não perecível) para os dois dias (veja informações abaixo).

