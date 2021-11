Após 2 anos em direção à esquerda, chilenos voltam para a direita

Por Gram Slattery e Natalia A. Ramos Miranda e Fabian Cambero

SANTIAGO (Reuters) – Depois de dois anos de protestos de rua e da eleição de um órgão com maioria da esquerda para reescrever a Constituição do país, os chilenos surpreenderam analistas, mercados e até eles mesmos, em uma eleição no domingo, ao favorecerem um candidato presidencial de extrema-direita e proporcionando ganhos significativos aos conservadores no Congresso.

Com 99,99% dos votos apurados na manhã desta segunda-feira, o ex-deputado ultraconservador José Antonio Kast obteve 27,91% dos votos, enquanto o parlamentar de esquerda Gabriel Boric ficou em segundo lugar, com 25,83%. Como ambos ficaram bem aquém do mínimo de 50% necessário para vencer já na primeira rodada, eles agora avançam para o segundo turno, em 19 de dezembro.

Kast, um ultraconservador que prometeu uma dura repressão ao crime e à imigração ilegal, parece estar mais embalado, embora Boric ainda possa vencer se conquistar eleitores de centro, disseram analistas.

Ainda assim, os resultados das eleições para o Congresso podem tornar impossíveis as mudanças radicais no modelo de livre mercado do Chile, que Boric tem prometido. As coalizões de esquerda e centro-esquerda perderam terreno significativo tanto na câmara alta como na câmara baixa, sem que nem a direita nem a esquerda tenham obtido uma maioria funcional.

Foi um resultado muito distante da votação de maio deste ano, quando os chilenos apoiaram candidatos independentes de esquerda ao escolherem os representantes para o órgão encarregado de reescrever a Constituição da era Pinochet do país.

“A direita obteve 25 dos 50 votos do Senado, então será muito difícil para qualquer uma das duas principais coalizões no Senado aprovar uma legislação”, disse Kenneth Bunker, chefe da consultoria política Tresquintos.

“Para os setores conservadores, isso não é um problema, pois são a favor do status quo, mas para a oposição é uma notícia muito ruim.”

O índice de referência de ações IPSA do Chile subia cerca de 8% nas negociações do meio da manhã, enquanto o peso chileno tinha ganhado terreno em relação ao dólar durante a noite.

Mary-Therese Barton, chefe de dívidas emergentes da Pictet Asset Management, disse que a alta do peso foi devido ao alívio de que a composição do Congresso está dividida, que atuará como uma força moderadora se Boric vencer.

“A primeira reação dos mercados foi certamente positiva. Tem menos a ver com o lado presidencial e mais com o Congresso”, disse ela.

No segundo turno presidencial, as atenções agora estarão voltadas para o sucesso de ambos os candidatos em conquistar eleitores fora de suas bases tradicionais de apoio.

Talvez o maior mistério seja como aqueles que apoiaram o economista libertário Franco Parisi votarão. Parisi, que mora nos Estados Unidos e nunca pôs os pés no Chile durante a campanha, surpreendeu muitos ao terminar em terceiro com 12,8% dos votos.

“O eleitor de Parisi não está nem na esquerda nem na direita”, disse Guillermo Holzmann, professor da Universidade de Valparaíso.

“Esta é um voto que precisará de muita análise.”

