Após 2 anos e sem EUA, Paris sedia nova cúpula ambiental

PARIS, 12 DEZ (ANSA) – Para comemorar o aniversário de dois anos da aprovação do histórico Acordo de Paris, o presidente francês, Emmanuel Macron, promove hoje (12) uma mini-cúpula com líderes políticos para discutir as mudanças climáticas. O objetivo da reunião de hoje, chamada de “One Planet Summit”, é reunir agentes públicos e privados para analisar medidas concretas que possam ajudar a alcançar os objetivos firmados pelo Acordo de Paris, com destaque para os mecanismos de financiamento das ações.

Dezenas de chefe de Estado e de Governo irão discutir as medidas junto com prefeitos, empresas, ONGs e artistas como Leonardo di Caprio e Marion Cotillard. O evento ocorre na ilha de Boulogne-Billancourt.

Anunciado em julho por Macron, durante a cúpula do G20 em Hamburgo, a reunião de hoje é co-presidida pelas Nações Unidas e pelo Banco Mundial. O encontro começou com mesas-redondas sobre financiamentos público e privado de iniciativas ambientais; aceleração de iniciativas locais e regionais; e o reforço das políticas públicas para a transição ecológica. A “mini-COP21” organizada por Macron também tem sido vista por especialistas como uma maneira do presidente francês reafirmar sua liderança no tema. Há dois anos, a capital francesa recebia os principais líderes mundiais para a Conferência Internacional sobre o Clima (COP21), que deu origem ao maior acordo já assinado no mundo para combater a emissão de gases causadores do efeito estufa.

Recebido com elogios pela comunidade internacional, o acordo, porém, perdeu força quando o republicano Donald Trump assumiu a Presidência dos Estados Unidos e retirou o país da lista de signatários. Em junho, após o chocante anúncio de Trump de retirar os EUA do Acordo de Paris, Macron adaptou o famoso slogan do republicano, “Make America great again”, para “Make our planet great again”, para as campanhas ecológicas. A reunião de hoje deve ser concluída com a divulgação de uma declaração conjunta e de uma lista de 12 compromissos a serem adotados. Os EUA são representados apenas por um conselheiro diplomático, já a Itália enviou o ministro do Meio Ambiente, Gian Luca Galleti. (ANSA)