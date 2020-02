Após 1ºcaso de Covid-19, dólar vai a R$4,44 e Bolsa cai 7,5%

SÃO PAULO, 26 FEV (ANSA) – Após o Brasil registrar seu primeiro caso de contágio pelo coronavírus, o dólar comercial fechou em alta de 1,16% nesta quarta-feira (26), atingindo R$4,444 na venda. Na máxima da sessão, a moeda norte-americana chegou a maior cotação nominal intradia já registrada no país. O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, por sua vez, despencou 7,53%, chegando a 105.11,59 pontos, por volta das 17h15. A queda é o menor patamar desde outubro. O índice reflete as fortes quedas dos mercados globais nos últimos dias, em decorrência do aumento no número de casos do coronavírus fora da China, principalmente na Itália. (ANSA)