Após 1ª derrota, Fury exige revanche; Usyk vai ao hospital com suspeita de fratura no queixo

Tyson Fury não aceitou a derrota para Oleksandr Usyk, neste sábado, em Riad, na Arábia Saudita, por pontos, após 12 assaltos, em decisão dividida dos jurados. Dois apontaram o ucraniano como vencedor (115-112 e 114-113) e outro viu o britânico como vencedor do duelo (114-113).

“O país dele está em guerra, então as pessoas estão do lado de alguém cujo país está em guerra. Eu venci esta luta. Eu quero a revanche”, disse Fury ainda em cima do ringue, após a primeira derrota na carreira, após 35 lutas (34 vitórias e um empate).

Uma segunda luta está prevista em contrato. Resta saber se os empresários e promotores árabes vão se interessar ou vão preferir dar uma nova oportunidade para o britânico Anthony Joshua, que já enfrentou e perdeu para Usyk duas vezes.

Emocionado, Usyk foi cumprimentado em cima do ringue por Wladimir Klitschko, ex-campeão mundial dos pesos pesados e irmão de Vitaly Klitschko, também ex-campeão e atual prefeito de Kiev.

Usyk passou cerca de quatro meses servindo o exército ucraniano na guerra contra a Rússia. Sua casa, inclusive, foi bombardeada enquanto ele fazia uma Live.

Oleksandr Usyk não participou da entrevista coletiva porque foi levado ao hospital com suspeita de fratura no queixo.