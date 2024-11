Após 17 anos, Britney Spears não tem mais que pagar pensão ao ex-marido, Kevin Federline

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/11/2024 - 13:29 Para compartilhar:

Após 17 anos, Britney Spears, 42, não pagará mais pensão alimentícia para seu ex-marido, Kevin Federline, e seus dois filhos, Sean Preston Federline, 19, e Jayden James Federline, 18. A informação é do site TMZ.

A decisão da cantora pagar a pensão foi acordada em 2007, quando os dois se divorciaram. Na época, Britney se comprometeu em pagar US$ 20 mil por mês, mas o valor dobrou em 2018, já que Kevin ficava os os primogênitos da estrela 100% do tempo, apesar da guarda compartilhada.

Assim que Sean completou 18 anos em 2023, a pensão voltou ao valor original. Já Jayden, que chegou à maioridade em setembro deste ano, continuará a ter o pagamento até o final do ensino médio.

Mas segundo o portal Page Six, a rainha do pop ainda pode ter que bancar os filhos durante algum tempo. “Eu diria que, de acordo com os termos do julgamento, ainda haverá algumas responsabilidades de contribuir com certas despesas”, afirmou Mark Vincent Kaplan, advogado de Kevin Federline, “Os pagamentos regulares e recorrentes de pensão alimentícia terminariam, [mas] poderia haver outras despesas que ela se ofereceu para pagar em certas categorias, mesmo depois que eles atingissem a maioridade [idade]”.

