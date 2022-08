Após 15 temporadas, Arturo Vidal reencontra a Copa Libertadores, seu grande sonho pelo Flamengo No início da carreira, pelo Colo Colo, Arturo Vidal disputou uma edição da Libertadores. Agora, 15 temporadas depois, o meia chileno retorna à Copa defendendo o Flamengo







Assim como não escondeu o desejo de atuar pelo Flamengo até ser, de fato, contratado, Arturo Vidal já deixou claro o seu principal objetivo no clube: conquistar a Taça Libertadores da América. Após quinze temporadas no futebol europeu, o meia chileno reencontra o torneio nesta terça-feira, diante do Corinthians, na ida das quartas de final. A partida, às 21h30, terá transmissão em tempo real do LANCE!.

+ Quem chega e quem sai? Confira o vaivém do mercado no Flamengo

– É o meu primeiro sonho, por isso estou aqui. Quero ajudar o time a ganhar a Libertadores. em uma equipe como o Flamengo, vou trabalhar da melhor forma. A Libertadores é algo que todo jogador da América do Sul sonha em ter e eu quero ter aqui – afirmou Vidal, em julho, ao ser apresentado como jogador do Flamengo no Ninho.

+ Corinthians x Flamengo: prováveis times, desfalques e onde assistir

Ainda adaptando-se ao clube e ao trabalho de Dorival Júnior, Arturo Vidal deve começar a partida desta noite no banco. De qualquer forma, o chileno já vem demonstrando que pode ser importante – tanto tecnicamente quanto como liderança. Nos três jogos que fez até o momento (um como titular), fez um gol e já assumiu o papel de “capitão”, conversando muito com os companheiros, por exemplo.

E MAIS:

Vidal em embarque do Flamengo (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

A CURTA HISTÓRIA DE VIDAL NA LIBERTADORES

Formado nas divisões de base do Colo Colo, Arturo Vidal logo deixou o Chile rumo à Europa, onde atuou por 15 temporadas consecutivas, em gigantes como Juventus, Barcelona, Bayern de Munique, Inter de Milão e Bayer Leverkusen. Contudo, o jovem camisa 8 pôde defender o Cacique na edição de 2007, atuando oito vezes pela Libertadores.

Na época, Vidal estreou na Copa com 19 anos, nove meses e um dia: foi titular na derrota do Colo Colo para o River Plate, por 2 a 1, no Monumental de Nuñéz, em Buenos Aires. O time chileno avançou no Grupo 6 – que ainda tinha LDU, do Equador, e Caracas, da Venezuela -, mas caiu nas oitavas de final da Liberta para o América, do México.

+ Libertadores: veja o caminho do Flamengo até a final



Titular nas oito partidas da campanha, Vidal soma, até o momento, quatro vitórias e quatro derrotas pela Libertadores. Hoje, aos 35 anos, dois meses e 11 dias, o chileno reencontra a competição mirando a conquista do título, sonho de todo sul-americano. A bola rola às 21h30 para Flamengo e Corinthians, na Neo Química Arena.