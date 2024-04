Após 15 meses fora do ar, Christiane Pelajo volta como âncora de nova emissora

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/04/2024 - 13:29 Para compartilhar:

Christiane Pelajo foi anunciada nesta terça-feira, 2, como a primeira âncora contratada pela CNBC Brasil, versão brasileira da emissora americana NBC.

É o primeiro trabalho da jornalista na televisão desde dezembro de 2022, quando ela encerrou seu contrato com a Globo, onde trabalhou por 26 anos.

“Honrada e muito animada em ser âncora da CNBC no Brasil. Estou mergulhada no universo de negócios, inovação, tecnologia e criatividade. Este novo desafio tem total sinergia com o trabalho que venho fazendo nos últimos dois anos. Vamos mexer com o jornalismo de negócios aqui no Brasil. Vai ser histórico! Não vejo a hora de dizer ‘Boa noite’ de novo, no ar!”, comemorou Christiane, em seu Instagram.

A nova emissora será comandada por Douglas Tavolaro, ex-sócio da CNN Brasil e ex-diretor de jornalismo da Record. Além de jornalismo, a programação contará com atrações de política, esportes, lifestyle e até reality shows.

