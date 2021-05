Após 14 meses afastada, Cissa Guimarães volta para a televisão

Cissa Guimarães se emocionou ao voltar a apresentar o ‘É de Casa’ na manhã deste sábado (22). A artista estava afastada do programa matinal por fazer parte do grupo de risco do coronavírus.

Muito emocionada, a apresentadora chorou muito ao retornar ao estúdio do É De Casa e foi recebida com aplausos pelos colegas de equipe: “Voltei, meus amores. Voltei vacinada, vitaminada, voltei cheia de saudade. Que saudade que estava dos meus colegas, parceiros, equipe, da nossa casa e de vocês que nos prestigiam, que nos dão força”, falou emocionada Cissa Guimarães.

Em comemoração ao dia do abraço, no primeiro encontro ao vivo com os outros apresentadores do programa, Cissa Guimarães abraçou Manoel Soares, Patrícia Poeta e Ana Furtado utilizando uma cortina de plástico:

“Que dia especial! Estou muito, muito emocionada. Imagina para mim. Um ano e dois meses longe. É muito emocionante, estou muito feliz de poder voltar, abraçar. Hoje é minha reestreia”, comemorou Cissa Guimarães.

