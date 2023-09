Após 14 dias de buscas, EUA captura brasileiro que fugiu da prisão

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/09/2023 - 9:39 Compartilhe

A polícia norte-americana anunciou na manhã desta quarta-feira, 13, que o brasileiro Danilo Cavalcante, de 34 anos, foi capturado após 14 dias de buscas. Ele foi condenado à prisão perpétua após matar a ex-namorada Débora Evangelista Brandão a facadas e havia conseguido fugir da prisão do condado de Chester, no estado da Pensilvânia (EUA), no dia 31 de agosto.

As buscas pelo brasileiro mobilizaram 500 policiais. Mesmo assim, Danilo conseguiu andar por 38 quilômetros, roubar uma van, invadir uma casa, roubar um rifle e trocar tiros com o morador.

Na última coletiva de imprensa, realizada na terça-feira, 12, a polícia da Pensilvânia havia afirmado que tinha certeza de que o brasileiro estava dentro do perímetro de buscas e que ele seria preso “o quanto antes”.

Antes disso, uma câmera de segurança de uma residência flagrou o brasileiro vestindo um casaco verde. Além disso, ele havia mudado a sua aparência, estava sem barba e bigode.

