Após 14 anos na Record TV, Mylena Ciribelli é demitida da emissora

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/12/2023 - 8:47 Para compartilhar:

Nesta quarta-feira, 6, a Record TV demitiu a apresentadora Mylena Ciribelli, considerada uma das principais responsáveis pela área de esporte da emissora. A jornalista recebeu a notícia, logo após aparecer na edição do ‘Fala Brasil’, noticiário em que comandava um quadro esportivo.

Mylena estava na Record TV desde 2009. Na época, foi contratada para o programa ‘Esporte Fantástico’. Durante a pandemia de Covid-19, chegou a ser enviada para um quadro do programa Balanço Geral. No último ano, comandou o ‘Esporte Record’, que saiu do ar logo após o fim dos estaduais.

Antes da Record, Mylena trabalhou também na TV Globo. Na emissora carioca, iniciou no ‘Esporte Espetacular’, e depois ficou à frente do ‘Globo Esporte RJ‘. Além disso, comandou blocos esportivos em programas como ‘Fantástico’, ‘Jornal Hoje’ e ‘Bom Dia Brasil’.

Nas redes sociais, Mylena Ciribelli ainda não se manifestou sobre a sua saída da Record TV.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias