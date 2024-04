Após 13 anos, açude de ‘Bacurau’ volta a transbordar; moradores soltam fogos

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/04/2024 - 15:43 Para compartilhar:

O açude de Gargalheiras, que fica em Acari (RN), cidade que fica a cerca de 218 quilômetros de Natal, “sangrou” pela primeira vez desde 2011 na noite desta quarta-feira, 3, após uma severa seca nos últimos anos. Moradores soltaram fogos para comemorar o transbordamento da represa. As informações são do RNTV 1ª e 2ª Edição, da Inter TV, afiliada da TV Globo.

O açude possui uma parede de 25 metros de altura e atingiu a marca de 30 sangrias desde 1959, quando foi inaugurado. O transbordamento ocorreu durante a noite, por volta das 23h20. O reservatório garante uma segurança hídrica de ao menos três anos para as cidades de Acari e Currais Novos, assegurando água para ao menos 60 mil pessoas.

O reservatório de Gargalheiras possui capacidade para acumular 44 milhões de metros cúbicos de água. Além de abastecer as cidades próximas, o açude atrai a pesca, a pecuária e o turismo.

De acordo com o IGARN (Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte), cinco reservatórios de grande parte estão transbordando.

Bacurau

O local da represa de Gargalheiras já serviu de local de filmagem para o filme brasileiro Bacurau, lançado em 2019. Em meio à comemoração, até mesmo o diretor do longa, Kleber Mendonça Filho, compartilhou uma publicação nas redes sociais sobre o transbordamento do açude.

O diretor de cinema publicou uma comparação do local entre 2018, quando as filmagens ocorreram, e 2024. “Chega a dar uma tontura ver as duas fotos”, escreveu.

Gargalheiras, sertão do Seridó RN, onde filmamos BACURAU, esconderijo de Lunga. Em 2018 e Hoje. Deve sangrar hoje pela primeira vez em 11 anos. Chega dá uma tontura ver as duas fotos. pic.twitter.com/hDnzZh8otL — Kleber Mendonça Filho (@kmendoncafilho) April 2, 2024

