Após 11 jogos e apenas três vitórias, Ceará demite o técnico Guto Ferreira

Sob os protestos da torcida contra a campanha do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro, a diretoria encontrou, nesta terça-feira, a resposta mais fácil, ao demitir o técnico Guto Ferreira. A alegação é que o clube cada vez mais distante de brigar pelo acesso. Guto foi o terceiro técnico do time cearense nesta temporada.

Em 11 partidas durante menos de dois meses, Guto somou apenas três vitórias, sofreu três derrotas, todas para clubes brigando por G-4, e cinco empates, três deles contra Ituano, Ponte Preta e Tombense, todos adversários próximos ou dentro do rebaixamento.

Guto Ferreira assumiu o Ceará na nona colocação, abaixo do que o clube esperava estar disputando na Série B. Passados os 11 jogos com o novo treinador, o time seguiu na mesma briga, agora em 11º, oito pontos atrás do último clube dentro da zona de classificação – o Juventude, com 43 pontos.

O Ceará iniciou a temporada comandado pelo paraguaio Gustavo Morínigo, que ficou à frente do time durante 24 partidas. Depois, viu Eduardo Barroca permanecer 13 jogos, chegando a vez de Guto, por mais 11. Para a sequência, a diretoria deve durante a semana anunciar o novo treinador.

Vindo de empate por 2 a 2 contra o Tombense depois de sair vencendo por dois gols no início do jogo, o Ceará volta a campo agora diante de um adversário lá de cima. Na Arena Castelão, em Fortaleza, o duelo do sábado será com o Criciúma, às 17h, pela 26ª rodada da Série B.

