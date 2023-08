Após 11 anos, ‘The Voice Brasil’ se despede com 12ª temporada

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/08/2023 - 1:43 Compartilhe

A 12ª temporada do “The Voice Brasil” será a última. O reality show musical exibido pela TV Globo não será renovado para temporadas futuras, de acordo com informações do “gshow”.

A atração, que estreou em setembro de 2012, contou com grandes nomes da música brasileira como jurados e ganhou versões como o “The Voice Kids”, com competidores mirins, e o “The Voice+”, para talentos a partir dos 60 anos. Apesar disso, o reality não consagrou cantores de sucesso, com a maioria de seus vencedores tendo permanecido no anonimato.

Segundo o portal “Notícias da TV”, o fiasco financeiro e de audiência da última edição, que foi ao ar em novembro de 2022, são os responsáveis pelo cancelamento do reality. A Globo enfrenta dificuldades, inclusive, para preencher as cotas de patrocínio para a temporada de despedida.

A 12ª edição do “The Voice Brasil” tem previsão de estreia para novembro, com apresentação de Fátima Bernardes.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias