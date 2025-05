Após 1 mês, cratera reabre na Marginal Tietê e interdita via em São Paulo

A cratera, que abriu na Marginal Tietê no dia 10 de abril, reabriu na madrugada deste domingo, 11, no mesmo local da via, em São Paulo.

Não há informações sobre acidentes envolvendo veículos por causa do buraco, segundo o g1.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditou totalmente o trecho da via da Marginal antes da Ponte Atílio Fontana, no sentido a Rodovia Castello Branco.

+ Cratera na Marginal Tietê: até quando devem durar as obras e a interdição?

Assim como no incidente de abril, a Sabesp se responsabilizou pelo buraco, de acordo com a publicação.

Por meio de nota, a empresa responsável pela distribuição e abastecimento de água na cidade informou que foi ao local do solapamento para “análise detalhada da estrutura para dimensionar a extensão da ocorrência e definir, com segurança, as intervenções necessárias para o início das obras de reparo”.

Pessoas que passaram pela via em outros horários do dia e da noite deste domingo, 11, informaram que não encontraram nenhuma interdição no local, nem se queixaram de trânsito por conta de possíveis bloqueios.