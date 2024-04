Apontado como pivô de separação de Belo e Gracyanne, Gilson de Oliveira se manifesta sobre o assunto

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/04/2024 - 13:49 Para compartilhar:

Gilson de Oliveira usou as redes sociais para se pronunciar pela primeira vez, após ser apontado como pivô da separação da influenciadora Gracyanne Barbosa e o cantor Belo.

Nos stories, Gilson postou a seguinte mensagem: “Fala galera, tudo bem? Então! Venho me pronunciar sobre alguns acontecimentos na minha vida, acho que vocês estão esperando isso, tenho recebido bastante mensagens no Direct, WhatsApp e etc, mas se é pedrada que vocês querem, coloquem o capacete que eu cansei de me calar e irei falar. Toda a verdade”.

O término de Belo e Gracyanne Barbosa veio a público na quinta-feira, 18, com a musa fitness admitindo ter traído o cantor.

Confira o post no Stories de Gilson: